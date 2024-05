Kirjaneni järgmine tehas võib tulla Eestisse

RMK kutsus paberipuidu müügi läbirääkimistele viis ettevõtjat, kes tahavad Eestisse rajada puidu keemilise väärindamise tehase. Foto: Liis Treimann

Ettevõtja Raul Kirjaneni Fibenoli esimene puidukeemiatehas tuleb ettevõtte kinnitusel Lätti, kuid järgmine tehas võib kanda kinnitada Eestis.

Varem on Fibenoli omanik Raul Kirjanen väljendanud, et Eestisse nad tehast ei raja, kuna mujal on ettevõtluskeskkond stabiilsem.