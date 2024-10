Tagasi 14.10.24, 17:21 Raadiohommikus: unistuste aeg börsil ja odavnev laenuraha Teisipäevases hommikuprogrammis räägime Nobeli majanduspreemiast, kaks aastat kestnud pullituru tulevikust, intressiotsustest ning suurest riigihankest.

Luminori ökonomist Lenno Uusküla: Nobeli preemia laureaatide peamine panus oli näidata, et institutsioonid määravad majandusliku edu. Foto: Liis Treimann

Nendel teemadel tulevad Äripäeva raadio hommikuprogrammi vestlema Luminori ökonomist Lenno Uusküla, investeerimisfirma Redgate Capital partner Valeria Kiisk, Swedbanki ökonomist Tõnu Mertsina ja Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Stiine Reintam.

Edasi on võimalik raadiopäeva jooksul kuulata järgmisi saateid:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund“. Sukeldume tudengimaailma ja uurime, kuidas võiksid kokku sobida investeerimine ja tudengielu. TalTechis loodud Põhjamaades ainulaadset investeerimistarkuse levitamisele pühendunud Tudengifondi juhivad tudengid ise ning liikmeid on juba ligi 80.

Saates on külas Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll, Tudengifondi üks asutajaid ja praegune kommunikatsioonijuht Mia Maria Grepp ning Tudengifondi turustrateegia juhi Mihkel Külm.

Uurimegi, mis on sellise fondi eesmärk, milliseid investeeringuid on tänaseks tehtud, kuidas üldse tehakse investeerimisotsuseid ning milline roll võiks olla tehnikaülikooli juhtkonnal sellises Tudengifondis. Lisaks räägime külaliste enda portfellidest ja investeerimispõhimõtetest ning küsime ka investeerimisvihjeid.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Kuulete Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla ettekannet 3. oktoobril ehitusuudiste ja kinnisvarauudiste teemaveebide korraldatud arhitektuuri ja arenduse konverentsilt.

Kuulajate seas kõrgelt hinnatud ettekanne keskendus sellele, kuidas on seotud majanduse kindlustunne, arendustegevus ja ehitus. Samuti sõnastas Uusküla eeldused, mis võiksid ehitusele Eestis taas hoo sisse lükata.

Konverentsi moderaator oli kinnisvarauudiste juht Siim Sultson.

15.00–16.00 “Turismitund”. Külas on Iglupargi juhataja Taavi Nõmmistu ja Mustjõe kõrtsitalu perenaine Evika Eljas, kellega räägime Eesti saunade populaarsusest välisturistide seas. Juttu tuleb erinevatest seikadest, millega saatekülalised on oma karjääri jooksul kokku puutunud. Kuidas on saanud Eestist saunamaa ja miks isegi David Beckham Eesti saunasid ihaldab? Sellest kõigest kuuleb pikemalt saates.

Saatejuht on Joonas-Hendrik Mägi.

