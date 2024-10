Tagasi 19.10.24, 06:00 “Selline ma olen. Teenin raha, võttes riske, mida teised ei julge.” Nordica pardale tahab hüpata sariinvestor Taanist Raskustes lennufirma Nordica ostmise vastu tunneb huvi Taanis tuntud investor Lars Thuesen, kes ei karda enda sõnutsi riskida ning on oma raha suunanud nii laevandusse, meditsiini, pangandusse kui mõistagi lennundusse.

Nordica ootab uut omanikku. Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix

"Skaalal 1–10, kus 10 on, nagu paluks ahvil nool visata ja vaadata, kuhu see maandub, olen ilmselt 7. Võib-olla 8. Nii olen ma alati olnud.” Sel viisil kirjeldas Thuesen aastate eest Taani väljaandele Børsen seda, kui riskialdis investor ta on.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun