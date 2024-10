Tagasi 15.10.24, 16:19 Nordica võimalik investor on airBalticu väikeaktsionär Lennufirma Nordica ostmise vastu tunneb huvi airBalticu väikeaktsionär Lars Thuesen, kellele kuulub lennufirma Jettime.

Nordica juhatuse esimees Remco Althuis. Foto: Andras Kralla

Mõne aja eest tabas Nordicat krahh, kui selgus, et firma suurim klient lennufirma SAS ütleb sõlmitud lepingud alates tänavu talvest üles. Lisaks on selgunud, et lepingud SASiga olid Nordicale kahjumlikud.

