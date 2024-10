Tagasi 21.10.24, 17:14 Konkurendiga tülitsenud Tartumaa terrassivannitootja läheb pankrotti Soome konkurendi plagiaadisüüdistuse ja Euroopa kehva majandusseisu pärast esitas Tartumaa terrassivannide ja kümblustünnide tootja Lingalaid kohtule pankrotiavalduse.

Tartumaa väiketootja Lingalaidi silmakujuline terrassivann, mis sai Soome konkurendi poolt plagiaadisüüdistuse. Foto: Lingalaid OÜ

“Ma olen paadunud optimist ja eks ikka lootus kustub viimasena. Mida suurem optimist oled, seda vastutustundlikumalt tuleb temaga ringi käia. See oli see koht, kus tuli vastutustundlikkusele otsa vaadata ja leppida olukorraga, et nüüd on tõesti nii,” rääkis Lingalaidi asutaja ja juht Vahur Poolak, kuidas pankrotiteeni jõuti.

