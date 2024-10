Jalatseid tootva Samelini pikaaegne juht Leida Kikka on oma karjääri jooksul pidanud tegema ka hulljulgeid otsuseid. Ette on tulnud nii relvastatud mafioosnike uksest välja viskamist kui ka tapetud töötaja laenu kinnimaksmist kurikaeltele.

Kikka sõnul on ta sündinud optimist, mõnikord ka lausa naiivne optimist. „Minu jaoks ei ole olukordi, mida ei saa lahendada. Ja võib-olla selletõttu on mõni tagasilöök olnud ka valusam,“ tõdes ta. Lisaks optimismile usub Kikka enda sõnul, et kõik inimesed on ausad ja head. „Ja kui mõnes inimeses pettun, siis haletsen ma iseennast ja tunnen, et ma olen topelt petta saanud,“ rääkis ta saates „Läbilöök“.