Tagasi 21.10.24, 17:58 Maksejõuetuse teenistus jahib 40 miljoni eest pankrotiasju Populaarne pitseeria, kallurveod ja põllumajandustehnika müüja – maksejõuetuse teenistus sihib lootusetutest pankrottidest miljoneid ja kaasustest vaatab vastu kaos raamatupidamises ning raha kantimine.

Võib-olla on jäänud mulje, et pärast firmamatja kätte andmist ei pea enam vanade vigade pärast muretsema, see ei vasta tõele, ütles Signe Viimsalu. Foto: Andras Kralla

Teist aastat tegutsev maksejõuetuse teenistus on tänavu kolme kvartaliga ette võtnud 145 varatu äriühingu pankrotimenetlust. Need on üheskoos tekitanud võlausaldajatele kahju kokku 39,6 miljoni euro ulatuses. Riigile jäi tasumata 6,23 miljonit. “Teisisõnu jätab üks varatu äriühing oma juhtorgani liikmete, sealhulgas raamatupidamise eest vastutavate isikute käitumise kaudu keskmiselt maha umbes 273 000 eurot võlgu,” märgitakse ameti värskes ülevaates.

