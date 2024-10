Pankrotiavaldusega hilineja võib saada ärikeelu

ST Sisuturundus 15.10.24, 14:46

Riigivõlakirjad ja kuld on aastakümneid konkureerinud „turvaliseima“ vara tiitli pärast. Miks on võlakirjad praegu kullale selgelt alla jäämas ning mida näitab see raha- ja finantssüsteemi tervise ja tuleviku kohta?