Tehisteemandid ja muu udujutt: "varahaldur" jättis rikkad miljonitest ilma Lennukate lubaduste saatel ettevõtjate raha võlakirjadesse investeerinud Estonian Airi endise nõukogu juhi Olev Schultsi firma jättis teda usaldanud inimesed ilma miljonitest eurodest. Keegi ei tea, kuhu raha haihtus.

Rahakatele inimestele pikalt finantsnõu ja abi nende raha investeerimisel pakkunud Olev Schults on aastaid hoidnud väga madalat profiili.

Foto: Julia-Maria Linna

„Kuidas sa saad olla varahaldur viimased 20 aastat ja sa haldad varasid nii halvasti, et sul ei ole mitte midagi? Kahtlus on, et Schults on ilusti elanud 20 aastat investorite toel. Ja seda ilusti enda jaoks ära kasutanud,“ ütles Njord büroo advokaat Erik Salur.

Ta esindab Rootsi kodanikku Thomas Carlssoni, kes tahab Schultsi põhja läinud firmalt Cresco Väärtpaberid tagasi saada üüratut summat.

Mõned päevad tagasi pankrotti läinud Cresco Väärtpaberite omanik Olev Schults on avalikkuses tuntum selle järgi, et ta oli 2010. aastani Estonian Airi nõukogu esimees. Paarkümmend aastat on tema firma Cresco Väärtpaberid pakkunud investeerimispanganduse ja varahaldusteenuseid, samuti kaubelnud väärtpaberitega.

Cresco Väärtpaberite tegevusele lisas usaldusväärsust, et see oli finantsinspektsiooni järelevalve all.

Rootslane Thomas Carlsson, kes raha 2015. aastal Cresco võlakirjadesse pani, peaks praegu saama tänu aastaid vaikselt ja turvaliselt tiksunud tootlusele tagasi kokku kaks miljonit eurot. Kui ta paar aastat tagasi soovis kogunenud summa viimaks välja võtta, hakkasid Schultsilt saabuma vabandused. Ta lubas, et raha ei jää tagastamata.

Carlsson lootis toona, et Schults räägib tõtt.

“Sa ei taha uskuda, et ...”

