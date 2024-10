Tagasi 22.10.24, 15:28 Euroopa maksab 35miljardilise laenu kinni Vene vara abiga Euroopa Parlament kiitis täna täiskogus heaks uue 35 miljardi laenu Ukrainale, mis makstakse kinni Venemaa külmutatud varade intressidega.

Kortermaja Orihhivi linnas Zaporižžja piirkonnas, mis kannatab Venemaa rünnakutes. Foto: Stringer / Reuters / Scanpix

Uue laenu puhul ongi erakordne see, et seda ei maksa tagasi mitte Ukraina, vaid see makstakse tagasi Venemaa keskpanga külmutatud varadelt teenitavatest intressidest, tõi välja Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet.

