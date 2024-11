Tagasi 04.11.24, 11:36 Riigikontroll: riigi rahakotist selge pildi saamine on muutunud veelgi keerukamaks Riigi tegevuspõhise eelarvestamise eesmärke ei ole saavutatud ning riigieelarve koostamine meenutab juhi, sihi ja lõputa eksperimenti, kirjutab riigikontroll aastaaruandes.

Riigikontrolör Janar Holm andis täna riigikogu esimehele Lauri Hussarile üle riigikontrolli aastaaruande, mis keskendub riigieelarvele – niinimetatud tegevuspõhise riigieelarve reformile. Riigikontroll juhib tähelepanu, et praegune eelarvestamine on kunstlik, ebapraktiline ja riigi rahakotist selge pildi saamine on muutunud veelgi keerukamaks.

