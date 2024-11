USA valimiste otseblogi: isegi valimispäeval on võitjat võimatu ennustada

Äripäev vahendab valimispäeva, -ööd ja kõike järgnevat siinsamas otseblogis. Äsja suurelt USA turneelt naasnud välistoimetaja Indrek Lepik ning ajakirjanikud Martin Teder, Kristjan Pruul ja paljud teised aitavad demokraatliku maailma olulisimat poliitilist sündmust vahetult analüüsida ja kajastada.

Lisaks poliitilisele kajastusele vahendab Äripäev börsiblogis ka mõjusid turgudele ja majandusele laiemalt. Otseblogi alustab USA idaranniku ajavööndi pärastlõunal ehk Eesti aja järgi kell 20.

Esimesed valimisjaoskonnad sulguvad läänerannikul Eesti aja järgi kell 4 kolmapäeva varahommikul, viimased aga alles kell 9. Eelvalimistel on andnud oma hääle juba ligi 80 miljonit valijat. Valimisõigusega ameeriklasi on ligi 250 miljonit.

Ennustusguru Nate Silveri valimismootori järgi on Harrisel 0,015 protsendi võrra suurem tõenäosus saada presidendiks kui Trumpil ehk sisuliselt on seis – vähemasti uuringuandmetel põhinevate prognooside põhjal – nii tasavägine kui üldse võimalik.

Kui jälgida ühtainsat võitlustandrit neil valimistel, siis selleks on Pennsylvania osariik, mille võitja on ülisuure tõenäosusega järgmine president. Selle osariigi mõistmiseks tuleb lugeda Indrek Lepiku reportaaži kohapealt . Kuid laiemalt kõnelevad need valimised suurest lõhest – nii klassi- kui ka kultuurikonfliktist – Ühendriikide ühiskonnas.