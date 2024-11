Tagasi 10.11.24, 07:00 Raadiohitid: Trumpi mõju börsidele ja geopoliitikale Seekordne nädal tõi selguse uue USA presidendi kohta. Donald Trumpi võimalik mõju börsidele, Eesti julgeolekule ja Ukrainale on ka selle nädala tooniandvad saateteemad.

Sel nädalal valiti USA järgmiseks presidendiks Donalt Trump. Ka Äripäeva raadiosisu on see nädal lähtunud suursündmusest ning selle võimalikest mõjudest. Foto: Reuters/Scanpix

Investor Toomase viimase kuu tagasivaade

Kui veel septembrikuu muutis investor Toomase portfelli tulemust järjest nigelamaks, siis sellist oktoobrit ei osanud Äripäeva börsitoimetuse liikmed ette kujutada.

Möödunud kuul kasvas portfell vaid 1,4% ning juurde tiksus 8335 eurot. Börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel tõi saates aga välja, et suurim õnnetooja on olnud Nvidia, mis tõi portfelli juurde 5412 eurot, tulemuse pea nullis suure tehnoloogiaseitsmiku liikme Microsofti 4640eurone kaotus.

Ka teisi portfelli suurimaid võitjaid ja kaotajaid arutades jõudsid börsitoimetuse liikmed selgusele, et kindla peale on vaja investor Toomase portfellis lähiajal mõned muutuseid läbi viia.

Milliseid muudatusi silmas peetakse? Kuula saatest.

Investor Toomase tund: mida USA presidendivalimised turgudele tuua võivad

Raivo Vare: tasakaalumehhanismid enam Trumpi nii palju ei pidurda

Donald Trumpi USA presidendivalimiste võidu puhul on Ukraina olukord väga tõsine, vaadates Trumpi eelmise valitsusaja käekirja, rääkis majandusekspert Raivo Vare.

Vare sõnul on Euroopa võimalused materiaal-tehniliselt Ukrainat toetada rasked. Euroopal on võimalik küll raha eraldada, riikide kaudu või otse. “Samas hakkavad Orban, Fico ja võib-olla veel keegi neid otsuseid rohkem saboteerima, et meeldida Trumpile,” märkis Vare.

Tippjuhid: me ei vingu end vaeseks, kriitika on põhjendatud

“Meil on ettevõttes lühiajaline vaade 3–5 aastat, pikaajaline vaade on kümme aastat tulevikku. Riigil sellist vaadet pole või siis pole seda ettevõtjatega jagatud ja sellest tulevadki pahameel ning ebakindlus,” vastas Tallinna Kaubamaja juht Erkki Laugus küsimusele, kas ettevõtjad on liiga pessimistlikud ja vingume end vaeseks.

Kriitiline, ehkki turismivaldkonna plaanide seadmise osas koostöös riigiga lootusrikkam on Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees ning hotellide Radisson ja Palace juht Ain Käpp. „Loomult olen üdini positiivne, aga viimase nelja aasta jooksul oleme pidevalt pidanud otsima, kust seda optimismi leida,“ märkis ta. „Ettevõtluskeskkond muutub ja kunagi ei tea, mis ülehomme juhtub. Seda ei saagi virinata pealt vaadata."

Tšehhi autoskeemi läbi näriv maksuamet on hiljaks jäänud

Äripäeva uurivate ajakirjanike arutelusaates räägiti sellest, et pikki aastaid Tšehhist luksusautosid odavalt maale toonud JMV võib maksujama all kokku vajuda. Aga tegelikult on JMV võidumees, leiti saates.

Suur raha on JMV omanikel seitsme aasta jooksul juba ära teenitud. „Nad ei ole lõppkokkuvõttes kõige suuremad kaotajad,“ ütles ajakirjanik Marge Ugezene, kes viitas sellele, et JMV äri on pikalt olnud väga kasumlik. „Maksuamet on sisuliselt hiljaks jäänud.“

Näiteks ei saa maksuamet aegumise tõttu makse jahtima minna ettevõtte algusaega.

Ugezene lisas, et praegune maksuvaidlus on kindlasti suur probleem klientide jaoks. „See on kindlasti pannud JMV surve alla,“ leidis ta.

Tegevusloata laenuandjad on finantsinspektsiooni luubi all

Hiljuti jõustus Tallinna halduskohtu otsus, et finantsinspektsioonil oli õigus avaldada hoiatusteade Mari-Liis Michelsoni kohta, sest ta andis eraisikuna ilma tegevusloata teistele eraisikutele krediiti.

Kui majandus- või kutsetegevus on krediidi andmine, siis peab selleks olema tegevusluba, rääkis finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Kuula, kui palju on reeglitevastast krediidi andmist tegevust ning kuidas saada laenuandmiseks tegevusluba.