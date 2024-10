Tagasi 20.10.24, 12:34 Raadiohitid: võimalused üüriturul ja intresside kukkumise kiirus Nädala kuulatuimates saadetes tuli juttu tudengite investeeringutest, kinnisvaraturu seisust, aga ka kõrgustes Nvidia aktsiast ja intresside kiire kukkumise mõjust.

Miks ei peaks raskel ajal kinnisvaraturult lahkuma, räägivad saates “Investeerimisportfell 2030” kinnisvarainvestorid Siim Semiskar ja Algis Liblik. Foto: Andras Kralla

Kuulajate huviorbiiti jõudis ka äri müügiga miljoneid teeninud ettevõtja ja riskikapitalisti Hardi Meybaumi investeerimisfestivali ettekanne.

Nädala hitid:

Loenguruumist börsile: uus investorite põlvkond hingab investor Toomasele kuklasse

“Investor Toomase tund” sukeldus seekord tudengimaailma. Uurisime, kuidas võiksid kokku sobida investeerimine ja tudengielu. TalTechis loodud Põhjamaades ainulaadne investeerimistarkuse levitamisele pühendunud Tudengifondi juhivad tudengid ise ning liikmeid on juba ligi 80.

Saates olid külas Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll, Tudengifondi üks asutaja ja praegune kommunikatsioonijuht Mia Maria Grepp ning Tudengifondi turustrateegia juht Mihkel Külm. Külalised rääkisid enda investeerimispõhimõtetest ja portfellidest ning andsid investor Toomasele aktsiavihjeid. Saadet juhtis Jana Saarkoppel.

Hardi Meybaumi lugu: äri müük tõi miljonid, aga edukaim investeering piinlikkuse

Millest lähtub tehnoloogiaettevõtja ja riskikapitalist Hardi Meybaum nii ettevõtluses kui ka investeeringutes, kuuleb suvise investeerimisfestivali laval salvestatud ettekandest.

Meybaum rääkis, kuidas müüs kaasasutajana 100 miljoni dollariga inseneridele mõeldud ettevõtte CrabCAD, miks ei näinud ta esimene pitch ilmavalgust ja missugused rutiinid aitavad tal olla tasemel. Ent avas ta ka ämbreid, mida on tulnud kolistada. Modereeris Jana Palm.

Kinnisvarainvestor: üürnikuga läks peaaegu kakluseks

Saates “Investeerimisportfell 2030” seadsid kinnisvaraturule pilgu kinnisvarainvestorid ja podcast’i “Kinnisvarajutud” eestvedajad Siim Semiskar ja Algis Liblik.

Võtsime luubi alla kinnisvaraturu tootlused Eestis ja teistes Balti riikides, avasime riske ning rääkisime investorite ootustest. Samuti arutlesime, kust leiab Eestis alahinnatud piirkondi, lahkasime üürituru nüansse ning otsisime vastust küsimusele, kas investoritel on praeguste intressimäärade keskkonnas jätkusuutlik osta Eestis kinnisvara üürileandmise eesmärgiga. Saadet juhtis Helena Rantanen.

Nelli Janson selgitab, millal kaaluda Nvidia müüki

Kivist pole mõtet vett välja pigistada, võttis kokku LHV investeerimisvaldkonna juht Nelli Janson, millal võiks mõelda Nvidia aktsia müümisele.

Janson tegi juttu ka sellest, miks on LHV Börsihai mäng kasulik ja mida see noortele annab ning miks on endiselt hea investeerida USA börsile. Küsis Meelis Mandel.

Coop Panga juhatuse liige: me alahindame intresside kukkumise kiirust

Nii, nagu me alahindasime euribori kiiret tõusu, kus praktiliselt aastaga kerkisid intressimäärad miinusest 4 protsendini, siis me alahindame praegu ka intressi kukkumise kiirust, rääkis Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann.

Coop Panga juhatuse liige tegi juttu ka sellest, mis on toimumas hoiustemaailmas, kuidas saavad ettevõtjad laenude tagasimaksmisega hakkama ning kas laenutaotluste arv on suurenenud. Küsitles Aivar Hundimägi.

