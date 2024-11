Tagasi 12.11.24, 17:12 Raadiohommikus: investeerimisest USA ja kodubörsil või hoopiski kinnisvarasse Kolmapäevases raadiohommikus tuleb juttu nii investeerimisest, kinnisvarast kui ka Kaja Kallase ülekuulamisest Euroopas.

Raivo Hein räägib raadiohommikus Balti börsist ja Planet42st. Foto: Liis Treimann

Pärast kella 8 uudiseid tuleb raadiostuudiosse kinnisvaraarendaja ja investor Marko Kull, kes ostis kõigest kolm kuud vanast firmast 80% osaluse. Mis firma see selline on ja millist potentsiaali Kull selles näeb? Lisaks räägime kinnisvaraturu seisust ja otsime vastust, kas see nn põhi on nüüd kätte jõudnud ja ehk juba möödaski.

Seejärel kuuleb intervjuud ettevõtja ja investori Raivo Heinaga. Juttu tuleb börsirallist, krüptost, Planet42st ja sellest, kuhu pani Hein viimati oma raha. Lisaks selgitab ta, milline tulevik võib olla Balti börsil ja Enefit Greeni aktsial.

Pärast kella 9 uudiseid annab Kaja Kallase ülekuulamisest Euroopa Parlamendi ees ülevaate Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik. Arutleme, kas Kallas sai hästi hakkama, kuidas mõjutab tema ametiaeg Euroopa Komisjoni tähtsal kohal Eestit ning kas Trump ja Kallas võiksid omavahel hästi läbi saada.

Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates tuleb pikemalt juttu Rail Balticu Ülemiste terminalist – mis on hetkeseis, millised hanked on juba töös ja millised plaanis lähiajal välja kuulutada, kuidas muutub linnaruum Ülemistel ja kuidas hakkavad omavahel ühenduma Elroni ja Rail Balticu rongid. Räägime ka Pärnu, Rapla ja väiksemate peatuste ehitusest ja ajakavast.

Stuudios on Rail Balticu reisijate ja teenindavate rajatiste peaprojektijuht Martin Kaljumäe. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Keskendume kahele võtmeküsimusele, mis on juhtide ja ettevõtjate jaoks olulisemad kui kunagi varem: kuidas luua tööandja väärtuspakkumine, mis tõmbaks ligi ja hoiaks parimaid talente, ning kuidas kasutada personalianalüütikat, et langetada teadlikumaid juhtimisotsuseid.

Tööandja väärtuspakkumine ja personalianalüütika pole ainult personaliosakonna teema – need mõjutavad otseselt ettevõtte finantstulemust. Külas on Forus Eesti personalijuht ja õppejõud Merje Kärner ning õppejõud, Bolti tasustamise valdkonna juht ja personalikonsultatsioonide firma Cohorts kaasasutaja Evert Kraav. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 “Virupärane ettevõtlus”. Saates on fookuses Lääne-Virumaa tööturu trendid. Saate külaliseks on töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kristi Moldau, intervjueerib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Stuudios on pimedate ja kurtide tehnoloogia idufirmad 7sense ja Audiocat. Saadet juhib Tarmo Virki.

15.00–16.00 “Äripäeva TOP”. Võtame kokku koolitusfirmade möödunud ja praeguse aasta ja uurime, mis hakkab koolitusturul sündima edaspidi.

Külas on Juunika Koolituse juhtivpartner ja Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade liidu juhatuse liige Rul Ennus ning Aeternumi partner ja konsultant-koolitaja Kati Tikenberg. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.