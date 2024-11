Tagasi 12.11.24, 16:17 Kallas tegi hea tuttava kõlaga etteaste Kaja Kallase „tööintervjuu“ Euroopa Liidu välisministri kandidaadina läks hästi, aga teda varitseb üks oht, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

„Mul on väga hea meel, et lõpuks on tekkimas välisasjade kõrge esindaja, kes saab eesti keelest aru. Ma olen ka eelkäijatega üritanud, aga pole kuigi hästi välja tulnud – nad lihtsalt ei ole mind eesti keeles mõistnud.“