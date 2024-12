Tagasi 16.12.24, 17:22 Kremli väärtuslikema vara äravõtmist pole euroliit siiani arutanud Äsja järjekordse Venemaa-vastase sanktsioonipaketi kinnitanud Euroopa Liit pole veel valmis Kremlilt ära võtma kõige kallima hinnaga vara.

Vene keskpanga juht Elvira Nabiullina on suutnud sanktsioonide kiuste riigirahandust vee peal hoida. Foto: Reuters/Scanpix

Täna Euroopa Liidu välispoliitika uue juhi Kaja Kallase juhtimisel kogunenud välisministrid võtsid Brüsselis vastu järjekorras juba 15. Venemaa-vastase sanktsioonipaketi. Välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski, kes vastutab Eesti-poolse sanktsioonipoliitika eest, kinnitab, et kevadel on oodata ka 16. paketti.

Kui sel korral läksid piirangute alla isikud ja laevad — naftatankerid, mis veavad sanktsioonide alla pandud Vene kütuseid —, siis jätkuvalt käib töö selle nimel, et piirata ka energiaeksporti laiemalt.

„Venemaa põhitulu tuleb ju endiselt energiakandjatest. Ja Euroopa kahjuks jätkuvalt ostab nii naftat kui gaasi,“ ütles Veski intervjuus Äripäevale. „Eesti vaates on just see siht, mida püüda. Et Euroopa Liit ei annaks ühe käega Ukrainale ja siis teisega sama palju või veel rohkemgi Venemaale.“

Veski usub, et järgmine aasta tuleb kindlasti teistsugune, sest USAs vahetub võim. Ent mitte tingimata tumedamates toonides. „Ma ei arva, et seda tuleks eriliselt karta, et Bideni asemel on Trump.“

Gazpromi turuosa Euroopas väheneb veelgi