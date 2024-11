Tagasi 22.11.24, 12:15 Tsahkna: Eesti majandus enam sellisel kujul ei taastu Kogu maailm on pärast Donald Trumpi valimisvõitu fundamentaalselt paigast nihkunud. Eesti edu selles uues reaalsuses määrab see, kui hästi juhib Tallinn Brüsselit.

Välisminister Margus Tsahkna usub, et nõtkele riigile on suur kriis ka võimalus. Foto: Andras Kralla

„Käid sa Aafrikas või Ladina-Ameerikas, Hiina on igal pool kohal. Palju aktiivsemalt kui USA või Euroopa Liit,“ rõhutab välisminister Margus Tsahkna. Vaba või vähemasti madalate tollidega globaalne kaubandus, kus viimased 30 aastat on võitnud see, kes leiab kõige osavamalt tasakaalu kvaliteedi ja hinna vahel, on hääbumas. Suuresti just Hiina tõttu, mis kriitikute sõnul lisas valemisse ka kolmanda punkti: süsteemi manipuleerimise odava valuuta ja varjatud toetuste kaudu.

Kahe nädala eest Ühendriikides ühemõtteliselt valimised võitnud Donald Trump ähvardab lausalisi tolle kõigile kaubanduspartneritele, Hiinale aga lausa 60 protsendi suuruseid. Kui külma sõja lõppedes kolisid ka avaliku võimu heakskiidul elektroonika- ja masinatootjad üha enam Ida-Aasiasse, et kasutada ära odavat tööjõudu ja lõtvu regulatsioone, siis nüüd maksavad Lääne poliitikud selle eest poliitilist lõivu.

Juba hääbunud või hääbuvate tööstuskeskuste valija tahab kaitset — nii piiritaguse tööstuse eest, mis on röövinud temalt sotsiaalsed garantiid, kui ka uusimmigrandi eest, kes ähvardab võtta oma madalamate nõudmistega sellegi, mis sinikraele veel kodumaal alles jäänud. Järg on jõudnud isegi Saksamaani, mis on lääneriigile tavapäratult suutnud hoida tööstuse osakaalu majanduses ja tööhõives kõrgel.

„Saksa valimiste põhiteemaks saavad samuti immigratsioon ja etteheited valitsusele, miks pole piisavalt majandust arendatud,“ ütleb Tsahkna, viidates 23. veebruaril toimuvatele erakorralistele föderaalvalimistele, mille kutsus esile valitsuskoalitsiooni lagunemine Berliinis.

„See mäng käib palju laiema asja peale, kui meie siit Eestist, Vene piiri äärest näeme,“ lausub minister. „Seniste sidemete lõhkumine on hävitav kõigile.“

See ongi Euroopa suur probleem

Me kohtume Tsahknaga nädalal, mil euroliidu välisministrid on Brüsselis esimest korda pärast Trumpi valimisvõitu. Kui Washingtonis võib jääda mulje, et nii mõnegi lääneriigi suursaadik on šokis ja näeb end mingit muud sorti maailma esindajana, siis Tsahkna sõnul oli esmaspäevasel välisasjade nõukogul pilt kõigil selge.