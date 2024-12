Tagasi 18.12.24, 16:55 Raadiohommikus: lahkuvad, investeerivad ja edasi liikuvad juhid Neljapäevases Äripäeva raadiohommikus võtame teemadeks riigi sihtasutuse toimimise ja ühe panga plaanid, samuti üritame defineerida konservatiivsust ja avada tippjuhi investeerimisportfelli.

Äripäeva hommikuprogrammi leiab tee SEB juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas. Foto: Raul Mee

Täna sai avalikkus teada, et Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) nõukogu kutsus tagasi veidi üle aasta ametis olla jõudnud juhatuse esimehe Kati Kusmini, sest nõukogu hinnangul pole asutuselt oodatud muudatused toimunud piisavalt kiiresti ja sisuliselt.

Hommikuprogrammis küsime EISA nõukogu juhilt Sandra Säravalt, mida tähendab nõukogu soov, et EISA reageeriks muutustele turuolukorras kiiremini, miks on sihtasutuse asutaja ootuste uuendamine viibinud ning kuidas on plaan tulevikus taotlemisega kaasnevat bürokraatiat vähendada.

Külas on SEB juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas, kellelt ettevõtete laenuportfellide kõrval palume kommentaari ka kolmapäeval avalikuks saanud SEB struktuurimuudatuse kohta ning pärime ka, milliseid muutusi toob see SEB personalipoliitikas.

Riigikogu liikme ning äsja enda osalusel loodud konservatiivsest erakonnast lahkunud Henn Põlluaasa abiga püüame selgeks saada, millised on need kõige õigemad konservatiivsed väärtused ja ka seda, mis on endise riigikogu spiikri edasised plaanid poliitikas.

Lisaks kuuleme hommikul intervjuud toidutootja Salvesti juhi Jaanus Aaliga, kes esmakordselt avab avalikkuse ees oma isikliku investeerimisportfelli ning kirjeldab oma investeerimispõhimõtteid.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Lauri Leet.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Kuidas on tegutsenud Kristen Michali valitsus, millised muutused toimusid lõppeval aastal Eesti poliitilises kultuuris, kuidas võtab avalikkus vastu üsna pea rakenduvad maksutõusud, mida oodata saabuvatest KOVi valimistest ning mida ennustada üksikutele erakondadele, on valik teemadest, mida arutavad Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Eliisa Matsalu-Alaküla ja Lauri Leet.

12.00–13.00 “Rohepöörde praktikud”. Tänane Rohepöörde praktikute saade keskendub ehitus- ja kinnisvarasektori energiatõhususele, mis on eriti terav probleem, sest pool Eesti energiatarbimisest kulub just hoonetele.

Mängime ette kaks ettekannet eelmisel nädalal toimunud konverentsilt “ESG ehituses ja kinnisvaras”. Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo räägib, mis regulatsioonid ootavad sektorit ees lähiaastatel, ja keskendub ka kliimaseadusele. Avaliku sektori projekti Life IP Buildest projektijuht Lauri Suu räägib hoonete renoveerimisest.

Saadet toimetas Karmen Laur.

13.00–14.00 “Autojutud”. Seekordne autosaade on järg eelmise aasta kevadel eetris kõlanud saatele, mis rääkis olemast lakanud automarkidest. Saatejuht Karl-Eduard Salumäe võtab koos autoajakirjanik Tõnu Korroliga ette järgmise portsu hingusele läinud autotootjaid. Üheskoos räägitakse lahti nende markide lood.

14.00–15.00 “Otseülekanne Kuldmikrofoni galalt”. Otsesaates “Ringhääling 98” kuulutatakse välja Kuldmikrofoni laureaat ja auhinnad parimatele raadiotegijatele. Äripäeva raadio ajakirjanikud on nomineeritud kahele auhinnale. Indrek Lepik on parima raadioajakirjaniku üks nominentidest ja Eget Velleste intervjuu konkurentsiameti juhi Evelin Pärl-Leega on parima raadiointervjuu nominent.

Otsesaadet juhivad Maian Kärmas ja Timo Tarve, musitseerib Paul Neitsov.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Aasta viimane saade käsitleb tarbijate õigusi ja võimalusi toodete tagastamisel, garantii rakendamisel ja puudustega kaupadega toimetulekul. Stuudios on advokaadibüroo Lindeberg vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar.

Saadet juhib teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.