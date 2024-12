Tagasi 23.12.24, 12:45 Endise suurtöösturi pankrotihaldur soovib ärimehe lähedastelt kätte saada hiigelsummat Endise ärimehe Oliver Kruuda pankrotihaldur püüab pankrotipessa tagasi tuua enam kui 12 miljoni euro väärtuses piimatootja Tere müügist pärinevat raha ja vara, mis liikus Kruuda asemel tema lähikondsetele.

Ärimehed Marcel Vichmann (vasakul) ja Oliver Kruuda jäid aastate eest pildile, kui väljusid koos Swedbanki peakontorist. Praegu on Vichmanni ettevõte Best Idea OÜ 15 miljoni euroga Kruuda (paremal) võlausaldaja. Kruuda pankrotihaldur püüab pankrotivarasse tuua üle 12 miljoni euro, mis Tere müügist läks Kruuda lähikondsetele. Foto: Erik Prozes

Kevadel 2019. aastal oli Harju maakohtus pooleli Kruuda maksukuriteo menetlus, milles Kruuda lõpuks ka süüdi jä i. Tere piimatööstuse üks uutest omanikest Roland Lepp oli tunnistajana saalis ning vastas prokuröri ja kaitsjate küsimustele.

“Kes oli Tere omanik enne teid, kes oli lõplik kasusaaja füüsilise isikuna?” kõlas küsimus.

„Ma nüüd, ei, ütleme, ma nagu natukene nagu kehvas seisus, et siin on tõesti, nüüd on see, ütleme, see konfidentsiaalsuse koht. Ma ei tea, mida ma nüüd siin võin rääkida või ei või rääkida,“ vastas Lepp ebalevalt.

Ta oli müüjaga leppinud kokku konfidentsiaalsuse hoidmises ning selle lubaduse rikkumine võis tuua suured leppetrahvid.

Läbirääkimised olid Kruudaga, aga raha läks mujale. Roland Lepp Tere ostnud ettevõtja

Prokurör uuris edasi: „Kas Oliver Kruuda oli Tere omanik?“