Tagasi 28.12.24, 11:36 Slovakkia ähvardab Ukraina elektrita jätta Peaminister Robert Fico ütles videopöördumises, et kui Ukraina peatab uuest aastast gaasitransiidi, vastab Slovakkia elektriekspordi lõpetamisega.

Vahetult jõulude eel Venemaal visiidil käinud Robert Fico pole varjanud oma Putini-lembust. Foto: AFP/Scanpix

Uuest aastast aegub transiidilepe, mille järgi on liikunud Vene gaas läbi Ukraina Kesk-Euroopa riikidesse, nende seas Slovakkiasse. Tähtajaline leping pidigi tänavu kehtivuse kaotama ja Kiiev on rõhutanud, et ei pikenda seda, kui Euroopa riigid jätkavad senisel kujul Vene energia importimist ja tarbimist.