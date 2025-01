“Tühjad loosungid ei tööta.” Oleg Grossi sõnul on rahvas targaks saanud

„Meil on alati nii: kui Eesti majandus on kehvemas seisus, läheb meil paremini,“ rääkis Gross Delovõje Vedomostile . „Me oleme odavmüüja ja rõhume hindadele, nii et inimesed on hakanud rohkem meie poodides käima, sest loevad raha. Inimesed lahkuvad premium-poodidest ja otsivad seda, mis on odavam. Võrreldes eelmise aastaga on külastajate arv kasvanud 10 protsenti.“