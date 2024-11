Tagasi 14.11.24, 11:58 Oleg Gross: majanduskriis alles hiilib tarbijate rahakotti Praegune majanduskriis on vaid tarbijate teadmisse jõudnud ning see pole veel nende rahakotti ja sissetulekut löönud, rääkis ärimees Oleg Gross.

Suurärimees Oleg Gross ütles, et praegune kriis on kuidagi hiiliv. Foto: Andras Kralla

“Igast kriisist õpitakse midagi, kuid see kriis on kuidagi hiiliv,” ütles Gross Äripäeva raadiole. Ta lisas, et kuigi tarbijad teavad majanduslangusest, siis tarbijad ei ole sellega veel pihta saanud. Seega peab ootama, mida kriis endaga ikkagi kaasa toob.

“Selge on see, et halvematele aegadele järgnevad paremad ajad,” sõnas ärimees.

Gross tegi juttu ka, et kaubandusturul on oodata konsolideerumist, kuidas edeneb Viljandisse spaahotelli rajamine ning millal võiks Eesti majandus kasvule pöörata.

Intervjueeris Aivar Hundimägi.