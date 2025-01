Tagasi 09.01.25, 18:14 Raadiohommikus: kuidas täpselt Tallinna börs 15% tõuseb Seesuguse prognoosi – et Tallinna börs tõuseb tänavu 15 protsenti – tegi sel nädalal LHV analüütikute meeskond. Esimest korda avab selle prognoosi tagamaid reedeses hommikuprogrammis LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees. Kust selline kasv tuleb?

LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees räägib nädala viimases hommikuprogrammis panga analüütikute prognoosist kodubörsi kohta. Foto: Liis Treimann

Üle Ida-Euroopa kokku kaheksat hotelli juhtiva Tauri Sumbergiga võtame vastu värske statistika Eesti majutusasutuste käekäigu kohta eelmise aasta lõpus. Võrdleme temaga Euroopa teiste riikide seisu meie omaga.

Äripäeva uuriv ajakirjanik Marge Ugezene jutustab hommikuprogrammis lahti üht uskumatut pettuselugu Eesti firmas, mille kohta reedel kohtuotsus laekub.

Kas nädalavahetusel suusatada saab? Kuidas talv suusakeskuseid kohtleb, sellele annab vastuse Kalju Kertsmik Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskusest.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Stiine Reintam.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Nädala olulisemate teemade üle arutavad Äripäeva ajakirjanikud, kes valivad ka nädala võitja ja kaotaja. Saates on Eliisa Matsalu, Pille Ivask, Neeme Korv.

13.00-14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas esmakordne gasell, turundusagentuur Megapiksel Stuudio, mis pakub majavälist turundustiimi ettevõtetele, mille käive jääb 2-30 miljoni vahele, kuid kel endal pole majas turundusjuhti. Stuudios on Megapiksli asutaja ja juht Hannes Saard ning strateeg ja partner Andreas Unt. Saates tuleb juttu Megapiksli ambitsioonidest, välisturgude vallutamisest ja sellest, mis tunne on olla noorettevõtja. Lisaks vestleme äripartneritega nende koostöödünaamikast ja saame teada, kuidas valida endale usaldusväärne äripartner. Millised on Megapiksli kasvuplaanid? Mida tähendab Gaselli TOPi tiitel ühele turundusagentuurile? Kuula saatest.

Saadet juhib Julia Laidvee.

15.00-16.00 “Terviseuudised”. Alustame Terviseuudiste aastat ettevaatavalt ja suurema pildiga ehk räägime Eesti haiglavõrgu arengukavast, haiglate koostööst ja koostööst perearstidega.

Sedapuhku kuulame detsembris toimunud konverentsi Meditsiin 2025 vestlusringi, milles osalesid terviseminister Riina Sikkut, haiglate liidu juht Urmas Sule, Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov, Rakvere haigla juht Ain Suurkaev ja Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Saate toimetas Violetta Riidas.

17.00-18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Kas Eesti peab olema selline ääremaa, kuhu keegi ei lenda ja ükski rong ei sõida? Air Balticu otsus alanud lennuhooajal väljumisi oluliselt kärpida paneb seda taas küsima, sest alternatiive palju ei paista. Või paistab? „Äripäeva arvamusliidri“ selle nädala saates aitab küsimusele vastata lennundusettevõtja Ken Koort.

Gaasituru asjatundja Kalvi Nõu selgitab aga, kas peaksime muretsema selle pärast, et järgmisel talvel on Euroopal kas gaasi puudu või see on vähemasti jube kallis. Ning et mured otsa ei saaks, arutame ka poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehega, kes on see mees, kes tuleb Eestisse USA suursaadikuks, ning mida arvata Donald Trumpi üha sõgedamatest ähvardustest liitlaste suunas. Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.