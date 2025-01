Tagasi 04.01.25, 08:00 Äripäeva arvamusliidri suur prognoos: suvel läheb rõõmsaks, aasta lõpus aga... Aasta esimene “Äripäeva arvamusliider” tõi stuudiosse Äripäeva peadirektori, peatoimetaja ja investeerimisvaldkonna juhi, kes sõnastasid oma prognoosid alanud aastaks.

Foto: Liis Treimann

"Esimese kvartali järel näeme väga kurbi numbreid," alustas Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. "Maksud tõusevad ja ma ei usu, et euribori langus kinnisvaruturu õhku tõstab. Ei usu ka ekspordinumbrite kiiresse paranemisse. Langeb väga tugevalt sisetarbimine — juba näeme, et ta polegi kuhugi tõusnud —, külmub autode müük."

Siiski on Rõtov positiivne, sest suvi ja sügis toovad kiire kasvu, mis teeb kokkuvõtteks 2025. aasta majanduskasvuks 2 protsenti.

"Kuskil suvel läheb rõõmsaks, harjume uue keskkonnaga ära, välisturud paranevad ja intressimäärad langevad veelgi ning me näeme aasta viimastel kuudel väga jõulist kasvu."

Üpris optimistlikud on ka peatoimetaja Meelis Mandel ja investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, ehkki maksutõus ja palgakasvust kiirem inflatsioon on nende silmis miinusmärgiga areng.

„Aga aasta lõpuks me ei räägi enam Leedu imest. Pole lihtsalt põhjust, sest me oleme ise paremas seisus," sedastas Mandel.

Langi sõnul on makronäitajaist veelgi olulisem subjektiivne hinnang. „Kõige olulisem on see, mida tunnetab inimene ise. Kedagi ei huvita ilmselt, milline on keskmine tööpuudus või euribor, vaid see, kuidas neil endil läheb.“

Koos saatejuht Indrek Lepikuga prognoosis stuudiotiim alanud aasta väljavaateid ja väljakutseid Eesti majandusele, samuti globaalseid perspektiive, nende seas sõja kulgu Ukrainas ja suuriikide börse.

Saates kõlas nii ennustusi Vene riigirahanduse väljavaadetele kui ka suuremate börsiindeksite ja tehnoloogiaktsiate hinnasihte. Seejuures usub Meelis Mandel, et euribor jõuab tasemele, mida prognoosivad praegu vähesed.