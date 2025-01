Äripäev eetris: Vene vagunite varjatud teekond on väsitavalt silmakirjalik

Mõned aastad tagasi keelas Eesti riik oma firmal, raudteevedajal Operailil Venemaa veod. Sisuliselt tähendas see Operaili tegevuse lõppemist. Tuleb välja, et need veod võttis üle Läti firma ja lätlasi abistab nüüd teine Eesti riigifirma – Eesti Raudtee. Viimased said hulga tööülesandeid juurde. Seega lõppeesmärk, milleks näis olevat Vene sõjamasina rahastamise lõpetamine, ei ole kuidagi täidetud, leidsid Äripäeva ajakirjanikud.