Tagasi 21.01.25, 18:56 Raadiohommikus: riik jagab ettevõtetele suuri rahapatakaid Kolmapäeva hommikul räägime Äripäeva raadios sellest, et riik jagab kohalikule kaitsetööstusele miljoneid, USA presidendi ametisse asunud Donald Trump hakkas möllama ning üks idufirma kaasas raha.

Riik hakkab jagama kohalikule kaitsetööstusele miljoneid, Äripäeva raadio hommikuprogrammis avab teemat majandusminister Erkki Keldo. Foto: Andras Kralla

Stuudiosse tulevad arutlema energiaidu Fuseboxi tegevjuht Tarvo Õng, SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil, majandusminister Erkki Keldo ning Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall.

Lisaks kuuleme investor Toomase konverentsilt salvestatud intervjuud investor Marko Oologa.

Hommikuprogrammi teevad Äripäeva ajakirjanikud Martin Teder ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00 - 11.00 “Sisuturundussari: energiakool”.

Saates arutatakse, mis saab Eesti ja Euroopa majanduskeskkonnast, konkurentsivõimest ja energeetikast, varustuskindlusest ning hindadest alanud aastal.

Diskuteerivad Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter, varahaldur ja majandusekspert Peeter Koppel ning Cambridge’i Ülikooli kliimamuutuste poliitikate uurimisgrupi juht professor Annela Anger-Kraavi. Arutelu juhib Henrik Kalmet.

12.00 - 13.00 “Äripäeva TOP”.

Saates räägime jäätmekäitlusest. Külla tulevad jäätmekäitluse TOPis kümnenda koha saanud ettevõtte Tootjavastutusorganisatsioon juhatuse liige Kristiina Dreimann ja kuuekümnenda koha saanud Cronimet Nordicu ostu- ja müügijuht Marko Erlich. Uurime täpsemalt, kui kaugel on Eesti oma rohe-eesmärkidest ning milliste takistustega peavad sektori esindajad igapäevaselt kokku puutuma.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

13.00 - 14.00 “Logistikauudised eetris”.

Arutame saates, mida oodata logistikasektoris alanud aastal digitaliseerimise ja tehisintellekti kasutusvõimaluste osas.

Stuudios on digitaalse logistikaplatvormi MyDello kaasasutaja Magnus Lepasalu ja Digilogistika keskuse värske projektijuht Kalev Reiljan. Räägime näiteks Euroopa kaubavedude digitaliseerimise programmist eFTI, mida see lühend tähendab ja kuidas see meie kaupade logistikat muudab? Kuhu üldse liigub logistika ja kui palju saame täna kasutada tehisintellekti?

Saadet juhib Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

