Tagasi 24.01.25, 06:00 Ettevõtja: „Pangad suruvad mind lihtsalt Eestist välja“ Eesti on parandanud oma hinnangut rahapesuvastase rakkerühma silmis ja pangad on hakanud kliente karmimalt kontrollima. Ettevõtja Andrei jaoks tähendas see konto sulgemist, edasi arveldab ta Revoluti ja Wise’i kaudu.

Eesti on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses pingutanud ja saavutanud 2024. aastal häid tulemusi. Foto: Aljona Tsenno

„Olukord pankadega on viimase poole aasta jooksul ainult hullemaks läinud. Alates jaanuari lõpust on SEB otsustanud minu konto sulgeda. Põhjuseks on partnerite ja tehingute läbipaistmatus,“ räägib ettevõtja Andrei. Tema täisnimi on Delovõje Vedomosti toimetusele teada.