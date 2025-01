Tagasi 25.01.25, 18:40 Linnamäel libiseb välihaiglate hoolduse hange käest Linnamäe firma Semetron ei ilmunud kokkulepitud ajaks hooldamist vajavate konteinerhaiglatega tutvuma, nagu nõutud hankes, sest leidis, et need projekteerinutena tunnevad nad asja niigi, kohus sellega ei nõustunud.

Semetroni suuromanik on Margus Linnamäe, ettevõttel on seoses Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse välihaiglate hangetega kohtus pooleli kaks vaidlust. Foto: Andras Kralla

Hankel osalenud konkurent MDSC Systems teatas, et Semetron on projekteerinud vaid konteinerites oleva meditsiinitehnoloogia, kuid konteinerid ise on projekteerinud hoopis nemad.