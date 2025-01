Tagasi 31.01.25, 12:00 Hullus või geniaalne investeering? Muumitasside eest makstakse ulmelisi summasid 10 000 eurot ühe tassi eest? Aga ehk hoopis 20 000 eurot? Jah, need tõesti on kõige kallimate muumitasside hinnad, sest need kruusid on lihtsalt nii haruldased.

Liisi Rebasel on 96 erinevat muumitassi. Tema käes on üks erilisim muumi jõulutass. Kruusi teeb hinnalisemaks sellele kleebitud originaalkleeps. Foto: Liis Treimann

Mõne jaoks ongi muumitasside kogumine nii hobi kui samal ajal ka investeering. Kuid kõige olulisem on siiski tassi välimus – et see ikka endale meeldiks. Lemmiktassi nimel on tõelised fännid valmis seisma Soomes ametliku muumipoe ukse taga järjekorras või neid mööda internetti jahtima.

Muumide fänn Liisi Rebane sai oma esimese muumitassi kingituseks kümme aastat tagasi. Kogunud on ta neid umbes viis aastat. 4000 eurot – just nii palju on Liisi kollektsioon väärt. Tal on 96 erinevat muumikruusi, mõnda ka topelt, kuid väljanäitusel on kõik ühekaupa.