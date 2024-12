Tagasi 18.12.24, 18:00 “Mõelge, mehe edukus maksab nii vähe: ainult kaks korda aastas tuleb osta naisele ehe.“ “Hea, kui naine omale juveele lubada saab, aga neid kinkigu ikkagi mees!” Julia Šandral on Eestis ainulaadne elukutse: ta on personaalne juveelipoodleja.

Šandral on selja taga 15 aastat kogemust juveeliäri Grenardi tegevjuhina. Ühel hetkel otsustas ta, et laseb muutustel end juhtida, tegi Grenardis lõpparve, nautis veidi elu, kuniks juveelid kutsusid enda juurde tagasi. Nüüd tegeleb ta VIP-klientidega personaalselt.

Šandra kliendid on pigem mehed. “Nad pöörduvad minu poole: ”Mu abikaasale on jälle vaja ehet.“ Sellistel abikaasadel on juba kollektsioone olemas ja mina tean nagunii, mida tal sinna veel juurde vaja on,” kirjeldab Šandra.

Üks mees tuleb poodi. Ta leiab meilt suurepärase komplekti ehteid, loomulikult oma naisele. Aga ta vaatab, et võiks hinda alla tingida ja ütleb: “Ma saaksin sealt teisest poest allahindlust.” Ma kuulen, et minu töötajad ei tee selle peale midagi ja tulen välja ning küsin, kas võin ka oma sõna sekka öelda.

“Ma näen, et te olete soliidne mees.”

“Khm... olen küll!”