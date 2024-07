Tallinna vanalinn kihab ennelõunal turistidest. Mööda munakivitänavaid sahmivad turistid, kotid näpus. Neil on vaid mõni tund kruiisilaevale tagasi minekuks, et siis juba järgmisse kohta seilata. Noored filipiinlased Marko, Cha, Anj ja Heaven on ühed paljudest, kes laevalt linna tulnud. Juba on nad soetanud esimesed suveniirid, külmkapimagnetid.