Prokurör: me ei nõustu, et side Pruunsilla ja Humala vahel olnuks niivõrd nõrk "Keres vastab minu eest, küsige Kerese käest," olid täna Tartus toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises õigeks mõistetud Parvel Pruunsilla ainsad sõnad pärast kohtuotsuse väljakuulutamist.

Parvel Pruunsild. Foto: Jassu Hertsmann

Bigbank i omanik ja Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsild palus kohtusaali ukse taga oma advokaadil Paul Keres el vastata ka neile küsimustele, kuidas Pruunsild kommenteerib kohtu tõdemust oma suurest mõjust Isamaas ning kas Pruunsild tunneb end pärast õigeksmõistmist ka kergendatult. Kaitsja Keres ütles jällegi, et tema ei saa Parvel Pruunsilla tundeid kommenteerida. Pruunsild seisis kõrval ja vaikis.

Oma kliendi õigeksmõistva otsusega rahul olnud Keres märkis, et see kohtuasi toonitab, et seaduses on tõsised probleemid toimingupiirangu endaga. “See on väga lai norm ja kohtud on sunnitud seda kogu aeg järjest kitsamaks tõmbama. See norm korda teha on ülesanne seadusandjale.”

Teine süüdistatav, samuti õigeks mõistetud endine isamaalasest Tartu linnapea Priit Humal otsuse väljakuulutamisel ei viibinud.