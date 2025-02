Tagasi 11.02.25, 14:05 Kohus mõistis Parvel Pruunsilla ja Priit Humala õigeks Tartu maakohus mõistis ettevõtja Parvel Pruunsilla ja Tartu endise abilinnapea Priit Humala toimingupiirangu rikkumise süüasjas õigeks.

Parvel Pruunsil kohtusaalis. Foto: Jassu Hertsmann

Kohus tuvastas, et Priit Humal ei rikkunud Kuperjanovi 9 kinnistuga seoses toimunud koosolekutel ja vahetuslepingust loobumise otsuse tegemisel ühtegi korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangut. Kohus ei tuvastanud, et ta oleks osalenud otsuse sisulises suunamises. Linnavalitsuse ühiste arutelude tulemustena jõuti konsensusliku otsuseni, et Kuperjanovi tänav 9 kinnistu omandamine ei ole linna eelarvevahendeid arvestades mõistlik otsus.