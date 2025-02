Tagasi PRO 16.02.25, 08:00 FT: Millal tuumatööstus tõhusamalt ehitama hakkab? Maailmas on praegu ehitamises 63 tuumajaama, aga valmis ei taha saada neist ükski. Kuidas aastakümneteks venima jäävat ehitust kiirendada?

Suurbritannia Sizewell B tuumaelektrijaam, 2010. aastal otsustati sinna rajada veel üks tuumajaam, valmis see ei ole Foto: Reuters/Scanpix

Sektor loodab, et olemasolevate reaktorite kopeerimine võib vähendada kulusid ja ennetada uute projektide hilinemist.

Inglismaa East Anglia rannikul Sizewelli külas asuval rannalähedasel ehitusplatsil võib hiiglaslike mullahunnikute vahel märgata kahte väikest sinist silti. Need tähistavad kohti, kus kaks tuumareaktorit peaksid kümmekonna aasta pärast hakkama tootma piisavalt energiat kuue miljoni majapidamise elektriga varustamiseks.

Erakordne ei ole selle 900 aakri suuruse projekti juures aga mitte mastaapsus, vaid asjaolu, et sellel on identne teisik – tegemist on täiesti uue lähenemisega tuumaelektrijaamade rajamisele.

Rajatav jaam, Sizewell C, peaks kujutama endast Hinkley Point C, riigi teises otsas, 280 miili kaugusel asuva projekti võimalikult täpset koopiat. Seal algas ehitus 2016. aastal, kaheksa aastat enne Sizewelli.

Seesugune kopeerimine on osa Euroopas ja Põhja-Ameerikas tehtavast katsest lahendada tuumaenergiatööstuse „negatiivse õppimise“ probleemi, nagu seda nimetab projektijuhtimist uuriv teadlane Bent Flyvbjerg.

Lihtsamalt öelduna: tööstusharu jaoks, mis on kurikuulus massiivsete ülekulude ja lõputute viivituste poolest, võib lahendus peituda olemasolevate reaktorite täpses kopeerimises.