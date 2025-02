Tagasi PRO 01.02.25, 13:00 FT: kahanev konkurentsivõime sunnib Euroopa Liitu tegema kardinaalseid muutusi Mure Euroopa Liidu kahaneva konkurentsivõime pärast sunnib tarbijakeskseid ühinemisreegleid ümber vaatama.

Konkurentsivolinik Teresa Ribera Rodríguez (paremal) on ühinemistehingute suhtes tõenäoliselt vähem tarbijakeskne kui tema eelkäija Margrethe Vestager. Vasakult Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa välispoliitika juht Kaja Kallas. Foto: Zuma/Scanpix

Kui terasetootjad Thyssenkrupp ja Tata Steel 2018. aastal ametlikult ühineda otsustasid, oli see ajendatud soovist kaitsta end odava Hiina terase sissevoolu eest. Järgmisel aastal keelas Euroopa Komisjon ühinemise aga ära, põhjendades seda tehingu võimaliku mõjuga tarbijatele ja tööstusele.

Nüüd, kuus aastat hiljem, tegeleb India omanikele kuuluv Tata oma viimase integreeritud terasetehase sulgemisega Ühendkuningriigis. Saksamaa tööstus Thyssenkrupp, mille aktsiahind on kaks kolmandikku kukkunud, teatas hiljaaegu plaanist koondada oma terasetootmise divisjonis 11 000 töökohta 27 000st.

Kuigi nurjunud ühinemine pole kaugeltki ainus põhjus, miks need ettevõtted praegu raskustes siplevad – põhisüüdlased on üleilmne tootmise ülevõimsus, soikuv nõudlus ja suured energiakulud –, on Brüsselis käivitunud tõsine debatt selle üle, kuidas ELi konkurentsireeglid saaksid tööstuspoliitikat paremini toetada.