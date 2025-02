Valitsuse otsus meretuuleparkide vähempakkumine vähemalt aasta edasi lükata tuli ootamatult ning taastuvenergia arendaja Utilitas Windi hinnangul on oht jääda sõltuvaks elektri impordist kasvav.

“Eelnevalt avaldatud kliimaministeeriumi ajakava põhjal olime arvestanud, et vähempakkumise väljakuulutamine toimub kevadel ning pakkumiste esitamise tähtaeg on seatud suve lõppu. Oleme oma ettevalmistusi vastavalt planeerinud, et tagada tugev ja konkurentsivõimeline pakkumine,” ütles Utilitas Wind i juhatuse esimees Rene Tammist kommentaariks valitsuse neljapäevasele otsusele