Raadiohommikus: kriisis valitsus, autoturg ja rahatargad tööandjad

Hommikut veavad Mai Kroonmäe ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates tuleb juttu teadmistest ja oskustest, mida Audentese rahvusvahelises koolis õpetatakse ning kuidas rahvusvaheline diplomiprogramm avab uksi laias maailmas. Lisaks räägime kooli, õpilase ja vanemate koostööst ning kuidas õpilase potentsiaali märgata ja maksimaalselt rakendada. Saatekülaliseks Audentese rahvusvahelise kooli direktor Anneliis Kõiv, saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates on külas investor, ettevõtja ning LHV asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus. Seekordse fookuse sättisime maailma suurelt mõjutavale trendile, nimelt tehisintellekti mõjudele ja seda nii panganduse kui investeerimise võtmes.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel

13.00–14.00 “Cleantech”. Saates tuleb jutuks värske Euroopa komisjoni puhta tööstuse lepe ja omnibusi pakett. Mis on puhta tööstuse lepe ja kas see on majanduslepe või keskkonnalepe ja mis muutub? Kas ESG aruandlus muutub lihtsamaks, kellele muutub lihtsamaks ja kas me üldse teame, mis täpsemalt saama hakkab? Nendele küsimustele vastavad Euroopa komisjoni Eesti esinduse asejuht Ave Schank-Lukas, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Marika Taal ja Esgridi kaasasutaja Katrin Isotamm.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Saates on külas Haapsalus koos perega elamuste pakkumisele keskenduvat Old Hapsal Hotel butiikhotelli pidav Daire Kaup. Uurime, kust võtsid nad koos perega julguse covidi ajal hotelliäri alustada ning kuidas lähedastega koos nii pingelises valdkonnas töötada on. Lisaks räägime, mis on äsja majutusasutuste TOPis 21. kohale jõudnud ettevõtte edu saladus ning miks eelistatakse pererestorane muudele restoranidele.