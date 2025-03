Raadiohommikus: Elon Muski moodi töö valitsuses, aasta tehas ja Jaapani toidumess

Baltimaade suurima spordiklubide tarkvara ja täislahenduse pakkuja Moby ühines Eesti tarkvaraarenduse teenuste pakkuja Heisiga. Kell üheksa tuleb stuudiosse Heisi asutaja ja juhatuse esimees Raul Raudsepp, kes räägib Moby ühinemisest, tulevikuplaanidest ja uutele turgudele laienemisest.

Raadiohommikut juhib Ireene Kilusk ja uudiseid vahendab Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussari: jätkusuutlik ja roheline”. Millised on Ericsson Eesti keskkonnasäästlikkuse eesmärgid ja kuidas need kajastuvad igapäevatöös, sellest räägib saates ettevõtte ESG valdkonna juht Mariliis Leitud.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Peaminister Kristen Michalilt küsime täpsustusi majandust ja riigivalitsemist puudutavate uute plaanide kohta. Riigikogus opositsioonilise Isamaa fraktsiooni juhilt Helir-Valdor Seederilt palume hinnangut nende plaanide kohta ning küsime, kas Isamaa võiks teatud juhtudel uue koalitsiooni plaane toetada. Lisaks uurime ka sõltumatult saadikult Enn Eesmaalt, milliseid valitsuse eelnõusid on plaanis temal toetada ning kas peaminister on juba käinud teda meelitamas või mitte.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 “Rohepöörde praktikud”. ESG on suures muutumises, sest Euroopa Liit tahab aruandlust kõvasti leevendada. See puudutab ka paljusid Eesti ettevõtjaid, nii aruandluskohuslasi kui ka väiksemaid. Mida täpsemalt muuta tahetakse ning millega oleks tark ESGs jätkata ja millele pidurit tõmmata, seda avab tänases "Rohepöörde praktikute" saates pika ESG kogemusega Nelli Pormeister, kes on ESG platvormi NordWis kaasasutaja ning endine Sportlandi tegevjuht ja jätkusuutlikkuse juht. Saade on eetris täna kell 12.