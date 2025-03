Tagasi 10.03.25, 11:21 YouTube, Spotify ja Netflix ilma internetita – tere tulemast Kuubale! Kuubal on interneti kasutus väga rangelt piiratud, mistõttu on riigis välja kujunenud infovahetuse ja meedia must turg.

AFP/Scanpix Foto: YAMIL LAGE

Kuubal, kus internet on kallis ja valitsuse range kontrolli all, on inimesed loonud oma alternatiivi – El Paquete Semanal. See on nädalas kord levitatav umbes ühe terabaidine meediasisu kogumik, mis sisaldab filme, sarju, muusikat ja uudiseid. Info liigub mälupulkadel ja kõvaketastel, nagu omamoodi musta turu Netflix, YouTube ja Spotify üheskoos.

2024. aasta septembris lisati El Paquete aga ametlikult keelatud majandustegevuste nimekirja. Kas keelustamine lämmatab sissejuurdunud harjumuse?

