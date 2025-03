Tagasi 12.03.25, 11:22 Eesti digiriigil tuleb jalad kõhu alt välja võtta Eesti on Tiigrihüppe ajast olnud eesrindlik digiriik, kuid ülemaailmne tehniline areng on kahandanud meie innovaatilist positsiooni.

Eestlaste loodud Skype pakib tänavu asjad kokku ja lõpetab tegevuse. Foto: Andres Haabu

Triniti advokaadi Maarja Lehemetsa sõnul on Eesti väike riik, kus on lihtsad ja mugavad e-teenused. Kui vaadata aga hästi arenenud Aasia riike ja muud maailma, siis tundub, et me oleme liiga lihtsalt loorberitele puhkama jäänud, märkis ta.

"Me peaks hakkama jälle mõtlema, kuidas innovatsiooniga kaasa minna ja võib-olla me pole enam digilahendustes nii eesrindlik riik," rääkis Lehemets.

Saates tuli jutuks ka ülemaailmse andmekaitsesüsteemi loomine ning see, milliseid tagajärgi võib andmekaitseprogrammi eiramine ettevõttele kaasa tuua.

Äripäeva raadio stuudios olid teemat arendamas ka Veriffi andmekaitsespetsialistid Stella Goldman ja Margot Arnus.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.