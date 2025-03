Raadiohommikus: Jüri Käo ootused uuele valitsusele, intressikärbete lõpp ja Ukraina sõja rahuplaan

Kui on ära kõlanud kella 9 uudised, siis vestleme Äripäeva välisteemade toimetaja Indrek Lepikuga Saksamaa niinimetatud triljoniplaanist, mis on jõudnud olulise verstapostini.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Ken Rohelaan ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saate külaliseks on ettevõtja ja investor Priit Kallas, kelle töövoos on oluline koht tehisintellekti tööriistade kasutamisel. Samuti on ta aktsionär USA suurtes tehnoloogiahiidudes, kes teevad massiivseid investeeringuid tehisintellekti arendusse.

Kallas näeb, et järgmise 5-10 aasta jooksul suudab tehisintellekt ära teha olulise osa praeguste teadmustöötajate tööst ning sealt vabanev raha läheb tehisintellekti teenust pakkuvatele ettevõtetele.

Saadet juhib Kaspar Viira.

13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Saates räägime digiligipääsetavusest ja selle mõjust e-kaubandusele. Külas on Finesti e-kaubanduse valdkonna juht Rauno Raid ning ligipääsetavuse konsultant Jakob Rosin Ligipääsukesest.

Saates arutletakse selle üle, kellele hakkavad digiligipääsetavuse nõuded kehtima ja miks need olulised on, millised on peamised puudujäägid Eesti e-poodides, kuidas teha olemasolev e-pood ligipääsetavaks ning mida võib kaasa tuua nõuete täitmata jätmine.