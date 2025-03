ST Sisuturundus 19.03.25, 12:13

PwC avaldatud Baltikumi tippjuhtide uuringus osales üle 300 tippjuhi. PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender ütles, et vastustest selgus mitmeid üllatusi. „Väärib märkimist, et seekord on leedukate investeerimisvalmidus Eesti ettevõtetesse tublisti langenud ja suuremaid ärilisi võimalusi nähakse teistes regioonides,“ rääkis Tender.