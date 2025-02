Tagasi 07.02.25, 13:25 Jaan Tootsen: kinoturg on halastamatu Mõne filmi puhul võib vaatajate arv mitu kuud hoogu koguda, kuid Eesti kinodes ei anta üldjuhul nii pikalt aega ja kehva stardi järel läheb film kiiresti kavast välja, rääkis režissöör Jaan Tootsen.

Režissöör Jaan Tootsenil linastus äsja dokumentaalfilm president Toomas Hendrik Ilvesest, kuid Donald Trumpist ta praegu samasugust filmi ei teeks. Foto: Andras Kralla

“See on üsna halastamatu turg. Ma ei oska ka öelda, et kui ma oleksin kinoomanik, kuidas ma ise sellisel hetkel käituks,” arutles Tootsen Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Tootsen tõdes, et Eestis on filmitegija jaoks võtmeküsimus Apollo ekraanidele saamine. Oma viimase dokumentaalfilmiga Toomas Hendrik Ilvesest õnnestus tal külluslikult ekraaniaega saada, kuid siis tekkis tal endal mure, et äkki jääb mõni hea Eesti nišifilm tema pärast nüüd kavast välja.

Intervjuus rääkis Tootsen nii Eesti filmituru kitsaskohtadest kui arutles võimalike ohtude üle, mis võivad kaasneda sellega, et pea kogu Eesti kinoturg on Apollo kätte koondunud.

Samuti rääkis ta oma filmi “Kikilipsuga mässaja” loomise telgitagustest, presidendi kuvandist ja ühiskonnas aktsepteeritud maskidest ning põhjendas, miks ta ei teeks praegu Donald Trumpist samasugust filmi.

Küsis Viivika Rõuk.