Tagasi 20.03.25, 19:00 Raadiohommikus: Trumpi ja Putini kõnest, majandusest ja aktsiatest Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutleb kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, kas Donald Trump suudab sõja peatada ja mida meie siin Eestis saame loota või peame kartma.

Raul Rebane arvamusfestivalil kümmekond aastat tagasi esinemas. Foto: Raul Mee

Värsket Eesti majanduspronoosi tuvustab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Saame teada, kas Eesti majanduses on halvemad ajad seljataga ja kui pikk on see tunnel, mille lõpus valgus paistab.