Tagasi 17.06.25, 13:00 Tippjuhist tippmüüjaks: tulemuse kujundab suhtumine Edu telefonimüügis algab suhtumisest. “99,9% inimestest on toredad, kui sa ise ka oled,” usub LHV Panga vanem telefonimüügispetsialist Mati Tulp.

Dominate Sales tegevjuht Silver Rooger ja LHV Panga vanem telefonimüügispetsialist Mati Tulp.

Foto: Äripäev

Mati Tulbi karjäär on tema sõnul olnud kui õpetlik rännak. Alates Taarakombinaadi varustusosakonnast kuni tänase rollini pangas on ta liikunud juhikohalt müügitöösse. Tema lugu näitab, et müügitöösse jõudmine ei pea olema karjääri langus, vaid teadlik valik teha seda, mis päriselt sobib.

Ta räägib saates “Nimed müügitahvlil” avatult sellest, miks ta igal hommikul hea tujuga ärkab, miks kohvi ei joo ja miks müügitöö on talle nauditav ka 13 aastat hiljem. Tema tööfilosoofia on lihtne: ole kohal, keskendu ühele asjale korraga ja kohtle teisi nii, nagu soovid, et sind koheldakse.

Lisaks jagab ta värvikaid lugusid klientidest katusel, trammis ja isegi sünnitusmajas. Kõik tõestamaks, et siiras suhtlus on võimalik igas olukorras. Saade on aus, praktiline ja humoorikas sissevaade ühe staažika müügiinimese ellu, kelle töö paneb silma särama.

Matiga vestleb Dominate Sales i tegevjuht Silver Rooger.