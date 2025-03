Tagasi 26.03.25, 16:16 Suu- ja sõrataud levib järjest Kesk-Euroopas Suu- ja sõrataud jõudis Ungaris juba teise ja Slovakkias neljandasse farmi, nakatunud farmides hukatakse taudi tõttu 7000 looma, teatas põllumajandus- ja toiduamet.

Vasikas Ungaris Budapesti lähedal asuvas farmis. Foto: AFP/Scanpix

Ameti loomatervise ja -heaolu osakonna osakonnajuhataja Olev Kalda sõnul on kohapealne olukord väga tõsine. „Suu- ja sõrataud on väga nakkav ja suurt majanduslikku kahju põhjustav loomataud. Ungari ja Slovakkia näevad suurt vaeva, et haiguse levikule piir panna, kuid juba on taud levinud järgmistesse farmidesse,“ märkis Kalda teate vahendusel. Tema sõnul on meetmed kasutusele võetud, sh hukatakse ennetava meetmena kontaktseid farme ja farmides töötanud inimeste sõralisi ning on seatud ulatuslikud piirangud loomade liikumisele.