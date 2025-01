Tagasi 16.01.25, 09:38 Hoiatus loomakasvatajatele: surmav haigus lööks tugevalt siinset eksporti Saksamaal levib loomade suu- ja sõrataud, mida Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu esimees Tõnu Post peab väga ohtlikuks haiguseks: taud võib tekitada suure majandusliku kahju ka Eestile, kui see peaks jõudma meie piirkonda.

Tõnu Post hoiatab Eesti karjakasvatajaid väga ohtlikult leviva haiguse eest. Foto: Liis Treimann

Kuigi praegu on taud Eestist veel kaugel, toonitas Post, et Eesti ei ole ohust väljas. Ta soovitas siinsetel loomapidajatel võtta kasutusele ettevaatusabinõud haiguse leviku piiramiseks. Näiteks tuleks vältida loomanäituste külastamist, aga ka võõraste inimeste lubamist on farmi, sest taud võib nakatuda ka inimesele.

Saksamaa on taudi tõttu tundnud juba majanduslikku mõju, sest näiteks Suurbritannia on piiranud Saksa piima- ja lihatoodete importi.