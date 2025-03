Veiste taudid sunnivad võtma kasutusele karme piiranguid

Raadiosaade “Kasvupinnas” keskendub sel korral loomakasvatusele – arutame ettevõtjatega, kas ja kuidas on suu- ja sõrataud pannud loomapidajaid muretsema. Saate teises osas räägivad Eestit väisanud usbeki farmerid, millised ootused on neil meilt ostetud veistele ja kuidas Usbekis tõuloomakasvatus toimib.

Suurt kahju tekitav suu- ja sõrataud on Euroopas levimas. Kuidas Eesti farmerid selleks valmis on?

. Eelmisel reedel lisandus taudiga kimpus riikide hulka Slovakkia, kus nakkuse levik tuvastati Ungari piiriäärsetes maakondades. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esimees Tanel-Taavi Bulitko on seda meelt, et bioohutusest kinnipidamine on ainuke võimalus vähendada haiguse farmi viimist. Ka tuleks vähemalt selle aasta lõpuni loobuda igasugusest loomade farmi toomisest, kuna riskid on selleks liiga suured.