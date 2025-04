Raadiohommikus: ookeani taga “vabastatakse” majandust, pisimopeede hakatakse reguleerima ja palju muud

Lisaks uuris Äripäeva raadio, mida kujutab endast tänavune Tallinn Music Week ja kas ettevõtmist on tabanud samasugused raskused nagu suviseid muusikafestivale. Sellest ja paljust muust rääkisime festivali peakorraldaja ja asutaja Helen Sildna ga.

Hommikuprogrammi veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Võtame luubi alla Vene propaganda. Mis võtteid kasutab Kreml, et hoida venelaste meelsust kontrolli all? Kuidas saadetakse telekanalite toimetustesse uue nädala jutupunktid? Ja kui pöörased on ajad Vene popkultuuris? Kui räige on infosõda Lätis ja kui ohustatud on Eesti? Neile küsimustele otsime vastuseid infosõdade asjatundja Raul Rebasega

Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 "Kinnisvaratund". Riigi Kinnisvara erastamise arutelud on iseenesest väga teretulnud ja tervislik, kuid enne seda tasuks esitada kaks küsimust: mis on eesmärk ja mis on alternatiivid, sõnab saates Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja

Mida siis erastada ja mis see kaasa toob riigile, ent ka kinnisvaraturule, sellest räägib Leppoja lähemalt. Ta lahkab eraldi Riigi Kinnisvara rolli, millega see tegeleb, mis kompetense see sisaldab. Saates tuleb juttu ka riigi ja eraarendajate arhitektuuri ja linnaruumi kujundamisest, renoveerimisest, hoonete otstarbe muutmisest, aga ka süsiniku jalajälje arvutamisest. Eraldi teemana rullub lahti riiki valusalt kõnetav varjendite küsimus turbulentses julgeolekuolukorras.

Saatejuht on Siim Sultson.